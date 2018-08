Maailma üks parimaid ajutraumadega tegelevaid arste Bennet Omalu on veendunud, et peaga mängimist tuleb professionaalses jalgpallis piirata ning alla 18aastaste seas lausa keelata. Doktor avastas, et peaga palli löömine põhjustab traumaatilist entsefalopaatiat (CTE), ehk ulatuslikku aju struktuuri või talitluse häiret. CTE on põhjustatud korduvatest peatraumadest. "Kiiresti liikuva objekti peaga tabamine ei ole loogiline. Ma usun, et professionaalsel tasemel tuleb piirata peaga mängimist. See on ohtlik," sõnas Omalu.

"Mitte ükski alla 18aastane laps ei tohiks jalgpallis peaga mängida. Alla 12 või 14 aasta vanuste jaoks tuleks välja töötada vähem kontaktneversioon jalgpallist. 12 kuni 18aastased võivad mängida, kuid ei tohi peaga lüüa, lisas ajuarst. "Tean, et see on paljude jaoks keeruline, kuid teadus areneb. Ühiskond muutub ja on aeg ka mõnda aspekti muuta."

Aju on kolju sees nagu õhupall "Inimese aju hõljub kolju sees nagu õhupall, seega kui peaga palli lüüa, saab aju kahjustada. Sa vigastad oma aju, kui palli peaga mängid. Jalgpalli mängimine suurendab vanemas eas ajukahjustuse riski ja välja võib kujuneda dementsus ning CTE," on Omalu kindel. Inglismaa ja West Hami jalgpalluri Jeff Astle surma uurides selgus, et ta suri raskete nahkpallide põhjustatud peatrauma tõttu. Astle läks manalateed 2004. aastal, 72aastasena. Ta oli kannatanud Alheimeri tõve all kannatanud pea 10 aastat. Jeffi tütar Dawn sekundeerib doktor Omalule. "See on nüüd fakt. Me ei eelda enam, et teised mängijad on minu isaga sama haiguse tõttu surnud, see on nüüd fakt."