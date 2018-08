„Mul oli plaan end hooaja lõpuks terveks saada, aga mingitel põhjustel – raske öelda, mis täpselt oli – läks taastumisega kauem,“ sõnas ta. „Minu õnneks oli selline hea alternatiiv olemas, et mul ei olnudki vigastuste tõttu nii suurt stressi. Väga ei muretsenud, mis järgmine hooaeg saab ja juhtuski nii, et jäi see keskendumine kooli peale, jalgpallimõtted kuidagi enam ei trüginud esile.“

„Õpingud on üllataval kombel olnud hea valik, ma ei tea, kas asi on olnud ajastuses või milles, aga on üle ootuste huvipakkuv. Ma olen see tüüp, kes loengus on eespingis ja tüütab õppejõude. Varem ma selline ei olnud, pigem olin tagapingis ja tüütasin teistmoodi õpetajaid.“