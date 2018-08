Kümnevõistleja Karl Robert Saluri liikus EMil kettaheiteni esikümne kursil, paraku teenis ta seitsmendal alal nulli ja otsustas etteaste pooleli jätta. "Vahet pole, kuidas esimesed kuus ala välja tulid - sain kettas nulli," lausus ta.

Mis juhtus? "Ei saanud üldse pihta, kettaheites pole mul kunagi nulli olnud," rääkis 25aastane sportlane pärast tagasilööki. "Meile anti ainult kaks proovikatset, esimene oli normaalne, teine läks metsa. Siis oli 20minutiline paus."

Jätkamisel ei näinud Saluri mõtet. Ta mõtleb juba tulevikule. "Järgmine aasta tuleb huvitav," arutles ta. "Mul on kavas paar muudatust. Tahan kaalu juurde saada ja kehaliselt tugevamaks muutuda. Mu võistluskaal on 75 kilo, juba viis aastat. Vaadake Arthur Abelet - mees käiks nagu Ott Kiivikasega treenimas. Paljud ütlevad, et jooksed 100 m 10,50 ja hüppad 7.70 kaugust, peaksid ka kõrgust hästi hüppama. Aga mu jalg ei viska. Jalad peab tugevamaks treenima."

Saluri tunnistas, et ootas juba hooaja lõppu. "Tänavu on olnud keeruline aasta. Mul on olnud vigastusi ja sattusin mootorrattaõnnetusse. Probleemid tekkisid ka isiklikus elus. Esimest korda oli sporditegemiseks raske motivatsiooni leida," avaldas ta.