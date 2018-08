Eesti kümnevõistlejate õuduste päev EMil päädis Maicel Uibo trauma ja katkestamisega. 26aastane sportlane vigastas jalga teivashüppes kõrgusel 5.20 avakatset tehes.

"Jalale toetuda saab, aga joosta ei saa," rääkis areenilt ratastooliga minema viidud ja staadionilt karkudega minema komberdanud Uibo. "Ilma valuta kindlasti pikalt käia ei saa."

Eesti koondise füsioterapeut Risto Jamnes ütles, et algeline ultrahelipilt on juba tehtud. "See näitas, et kannakõõlus on terve, aga muudatused on allpool," lausus James. "Vigastuse piirkond on sama, mis talle varemgi muret tegi ja mida me Eestis ravisime. Mina ei ole doktor ega saa diagnoosi panna."