Odaviskaja Magnus Kirt jõudis kindla etteastega Berliini EMi lõppvõistlusele. Kvalifikatsiooninorm oli 82 meetrit ja Kirt paugutas kohe avakatsel 83.15.

Kõik paistis näiliselt lihtne, kuid sportlane sellise väitega ei nõustunud. „Kergelt ei tulnud midagi. Enne võistlust oli korralik pinge peal, sest minu senine parim EMi tulmus oli 74 meetrit,“ meenutas ta

„Ausalt öeldes oli päris palav. Esimene proovikatse läks ka täiesti metsa. Tundsin esimesel korda sel hooajal, et samm ei klappinud. Tunne läks õnneks paremaks ja normi täitsin avakatsel. Olen rahul, et suutsin väga rasketes oludes toime tulla,“ aruteles Euroopa hooaja edetabeli neljas mees. „Mul olid sügavkülmast võetud jääpudelid kaasas ja need jahutasid tegelikult hästi – hea mõte treeneri poolt.“