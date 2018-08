Nunnal saab autoga sõites ühel hetkel bensiin otsa. Lähima bensiinijaamani on kilomeeter maad, seega on probleem ainult anumas, millega bensiin kohale tuua. Ainuke autos olev nõu on aga paraku ööpott. Nii lähebki püha õde ööpotiga bensiini tooma. Ta jõuab tagasi ja hakkab bensiini ööpotist autosse valama. Äkki jääb tema kõrval seisma teine auto, sealt astub välja mees, jälgib nunna tegevust mõnda aega ja ütleb siis:

"Annaks jumal mulle ka nii palju usku kui teile, püha õde..."