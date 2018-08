Neljapäeval ja reedel asvad kergejõustiku EMil võistlustulle seitsmevõistlejad. Eestlannadest tulevad starti Grit Šadeiko ja Mari Klaup-McColl.

Aasta eest toimunud Londoni MMil 13. koha saanud Šadeiko tunnistas, et kuigi ta pole tänavu veel ühtegi seitsmevõistlust lõpetanud, peaks vorm korralik olema. „Trennide, Eesti meistrivõistluste ja klubide karikavõistluste põhjal arvan, et midagi valesti ega katki pole. Usun, et vorm on hea ja lähen ikka parimat püüdma.“

Kolmapäeval intervjuu andmise ajal näitas termomeeter Berliinis 37 kraadi sooja. Šadeiko on oma sõnul küll sooja ilma sõber, kuid peab ikkagi ettevaatlik olema. „Meeste võistlus näitas, et siin on väga raske midagi ennustada. Neil olid ikka eriti hullud kaks kuuma päeva,“ arutles ta.

„Võin öelda, et olen Eesti rekordi vormis, aga teine küsimus on, kas suudan tiitlivõistlustel ja karmides tingimustes selle võistluse kokku panna. Pigem olen soojalembene inimene ja loodan, et see on minu pluss. Ikkagi tuleb iga ala järel tuleb end võimalikult maha jahutada ja värskust leida. Peab maksimaalselt palju siseruumides ja varjus viibima.“

Grit Šadeiko. (Reuters/Scanpix)

Plaan võistluseks on lihtne: „Tahaks kohe alguses hästi minema saada ja Eesti meistrivõistlused andsid selleks kindlust.“

Lõpetuseks, kas Grit Šadeiko on Eesti rekordi vormis? „Usun küll!“

Eesti rekord on praegugi Šadeiko nimel: mullu kogus ta Götzises 6280 puntki.