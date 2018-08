Neljapäeval teeb hooaja avastardi kaugushüppaja Ksenija Balta. Teist aastat järjest kordub stsenaarium, kus suve esimene etteaste leiab aset tiitlivõistlusel: mullu Londoni MMil, nüüd Berliini EMil. Tänavu segab Baltat varbavigastus, mis ei lubanud piisavalt jooksmisele keskenduda. Siiski tunnistas ta päev enne EMi kvalifikatsiooni, et seis on normaalne. „Naelikud on viimasel ajal rohkem jalas olnud, kui alguses lootsin. Olen saanud mitmel korral ka kaugust hüpata – ühe trenni pühendasin täishoo peale hüppamisele,“ arutles ta. „Sain positiivse emotsiooni – tegin enda jaoks tavalise trennitulemuse. Saan EMil võistlema minna teadmisega, et suudan hüppe ära teha. Ma usun, et olen võimeline kvalifikatsioonist läbi jõudma.“ Lõppvõistluse pääsu tagab kindlasti tulemus 6.67.

„Olen saanud pidevalt jõutreeninguid teha ja tean, et jalgades on võimu. Probleemne koht on jooksmine, mida pole saanud piisavalt harjutada. Võtan ühe sammu korraga. Usun, et finaaliks on mu vorm parem kui eelvõistlusel, kuid kõigepealt tuleb kvalifikatsioonist läbi minna.“

31aastane sportlane tunnistas, et psühholoogiliselt on raske, kui sportlane ei saa piisavalt võistelda. „Teist korda tulen niimoodi starti ja ega see meeldiv pole. Olen proovinud enesekindlust hoida. Annan endale aru, et mulle ei antud valikut, kas saan enne EMi võistelda või ei saa. Pean leppima praeguse olukorraga ja võtma maksimumi. Olen isegi mõelnud, et teen aasta aega trenni, aga suvel võistlen ühe korra. Ideaalis võiks iga minu hooaeg välja näha nagu 2016. aastal.“