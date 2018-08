Venemaal lõhkes vähem kui kuu aega enne hokiliiga KHL hooaja algust tõeline pomm: Omski Avangardi meeskond ei saa koduhallis mängida ja peab kolima Moskva lähistele Balašihhasse.

Milles asi? Nimelt sai Avangard uue juhtkonna ning too hakkas uurima, kas mängueelset šõud oleks võimalik ägedamaks muuta ja millised on Arena Omski võimalused. Kuid selgus, et ei saa mitte ainult mingit šõud teha, vaid... üldse hokit mängida, kirjutas ajaleht Sovetski Sport!

Halli vaiad pole normis, kandetalad annavad järele. Kõrval on Irtõši jõgi, hallialune pinnas on soine. Põhimõtteliselt on Arena kokku kukkumas ja kui poleks uurima hakatud, võinuks see ühel päeval koos 10 000 pealtvaatajaga juhtuda. Otsustati, et halli ei hakata taastama.

Omskis rohkem KHLi mängudeks sobivaid areene pole, mis jäi üle Avangardil? Hakati otsima alternatiivseid mängupaiku ning lõppvalikusse jäid Krasnojarsk, Mõtištši ja Balašihha. Liisk langes viimase kasuks.