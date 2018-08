Ajastu lõpp! Gerd Kanter lõpetas eile Berliinis tiitlivõistluste karjääri. Paar kodust mõõduvõttu on küll veel ees, aga juba eile ühendas suur hulk sõpru, lähedasi ja toetajaid jõu, et Gerdile austust avaldada.

Olümpiastaadioni läheduses asuvas lokaalis tänas Kanterit teiste seas ka kultuuriminister Indrek Saar. Kohal olid paljud, kes olümpiavõitja karjääris võtmerolli mängisid.

Gerdi abikaasa Liina ei osanudki pärast kõnesid täpselt öelda, kas eile oli pigem õnnelik või kurb päev. „Seda on veel vara öelda, aga vastab tõele, et tunded on vastakad. Ühel hetkel jääb peale õnn, teisel kurbus. Tippsport on kurnav, ka temale, kes sportlase kõrval seda kõike kaasa teeb. Mingis mõttes on karjääri lõpp kergendus, aga teisalt teeb mõte elust ilma tippspordita kurvaks,“ arutles Liina Kanter.