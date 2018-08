KAUGUSHÜPE

Kaugushüppaja Ksenija Balta tegi Berliinis toimuval EMil hooaja avastardi ja pääses laupäevasele lõppvõistlusele. Avakatsel sai Balta kirja 6.54, teisel katsel 6.63. Kolmandaks hüppeks polnud enam vajadust.

„Alguses arvasin, et 6.54 võiks viia edasipääsu piirile. Kui teise grupi tulemusi vaatasin, sain aru, et 6.60 miinimum,“ rääkis Balta vahetult pärast kvalifikatsiooni.

Pikalt varbavigastusega maadelnud sportlane tunnistas, et tänane päev läks korda. „Üldiselt olen rahul, sest saime tänavu mõnele tehnilisele nüansile paremini pihta. Selle pealt see tulemus tuli, mulle meeldis! Usun, et pärast maksimaalset pingutust läheb vorm paremaks. Hooaja avavõistlustel on kõik veidi roostes, ka mina. Seega pean rahule jääma,“ arutles ta.