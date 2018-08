Saksamaal Berliini peetava kergejõustiku EMi selgroog on murtud ning käes neljas võistluspäev. Kaasaelamisrõõmu on kuhjaga, sest täna on võistlustules koguni kaheksa eestlast. Kes, kus ja millal, vaata allolevast ajakavast. Õhtuleht hoiab pikal võistluspäeval mõistagi teravalt silma peal!

Eestlaste ajakava:

Kätlin Tõllasson, kettaheite kvalifikatsioon, kell 10.30

Grit Šadeiko ja Mari Klaup-McColl, seitsmevõistluse avapäev, kell 11.00 – 21.30

Ksenija Balta, kaugushüppe kvalifikatsioon, kell 11.30

Liina Laasma, odaviske kvalifikatsioon, kell 14.50

Rasmus Mägi, 400 m tõkkejooksu finaal, kell 21.15

Magnus Kirt, odaviske finaal, kell 21.22

Kaur Kivistik, 3000 m takistusjooksu finaal, kell 22.20