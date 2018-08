Sel suvel on palju juttu olnud, et maailma üks paremaid väravavahte Thibaut Courtois soovib Chelsealt lahkuda. Nüüd saigi selgeks, et belglane liitub Hispaania gigandi Madridi Realiga. Seega vajas Londoni klubi kiiresti uut puurilukku.

Nõnda avaski Chelsea suur ülemus Roman Abramovitš rahakotirauad ning käis Bilbao Athleticule Kepa Arrizabalaga eest välja ligi 80 miljonit eurot, mis oli ka lepingu alusel tema väljaostuklausel. 23aastane pallur sõlmis Inglismaa tippklubiga koguni seitsme aasta pikkuse lepingu.

Ühtlasi sai Arrizabalagast maailma kõige kallim väravavaht. Varasem rekord kuulus Alisson Beckerile, kelle eest tasus Liverpool sel suvel 72 miljonit eurot.

ESPNi andmetel teenis Chelsea Courtois´ müügist ligi 40 miljonit eurot. Lisaks leppisid inglased Realiga kokku, et nad saavad endale terveks tulevaks hooajaks laenule 24aastase horvaadi Mateo Kovacici.