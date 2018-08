Kettaheitja Kätlin Tõllasson piirdus EMi kvalifikatsioonis tulemusega 48.58. Pettunud sportlase sõnul võis saatuslikuks saada vähene välisvõistluste kogemus.

„Kõik, kes teavad, kui palju olen varem heitnud, saavad aru, et 48 meetrit pole mingisugune õnnestumine. Tegin enda jaoks võistluse raskeks – oleks pidanud esimese kahe katsega mingi tulemuse kirja saama. Seekord läks nii,“ arutles Tõllasson, kelle isiklik rekord on 56.24.

Tegelikult oli ka tänane kolmas katse paljulubav, kuid kohtunikud tõstsid punase lipu. „Mul on viimasest katsest väga kahju. Nägin, et see kandus 55 meetri peale. Küsisin videokordust, aga öeldi, et nad saavad mulle kinnitada, et astusin millimeetrite mängus ikkagi sussiga äärele. Kurb on, väga kurb. 55 meetrit oleks võinud olla viimaste edasipääsejate juures,“ arutles ta.

„Mingil määral sai saatuslikuks ka see, et ma pole sel aastal välisvõistlustel käinud. Pusisin ainult Eestis ja see annab karmilt tunda. Ma ei osanud tänaseks valmis olla,“ tunnistas Tõllasson.