Ootasin kaua seda hetke, sõber. Ootasin ja natuke kartsin kah. Täna (eile õhtul – toim.) ma siis kirjutangi. Muinasjuttu, nagu mu 8-aastane tütar mult alatult (issi-mis-teed?) välja pinnis, kui istusin hetk tagasi Saaremaal, Kaalis, väliterassi pimedusse, lootes üksiolemist leida, ja asusin läpakavalguses vaikselt askeldama. Hetk tagasi kolis ta siia oma tekid ja madratsid ning jälgib hoolega, mida teen. See on minu esimene sellesuvine puhkusepäev ja taaskohtumine lastega üle mitme nädala. Hea küll, olgu siis muinasjutt.



Muinasjutuprints Gerd Kanter kolis minu ellu üsna varakult, Vana-Vigala algkoolis. Tallinnast tulnud poiss saabus tagasi vanavanemate maale. Siiski pidi ta läbi tegema kõik need kooli sisseelamisraskused, milles mina olin aasta-kahe taguse kogemuse võrra juba rikkam, kuivõrd ma ei käinud lasteaias ja liitusin selle pundiga alles koolis. Ja ma ei saa öelda, et teda neis katsumustes just liigselt aidanud oleks. Aga kuna ta asus elama Vana-Vigala Jaama asumisse, minu elurajooni, said meist üsna kiiresti head semud. Nii ta läks.

Minule kui tublile sportlasele, tähendas Gerdi ilmumine seda, et suurel osal spordipäeva alade diplomitel hakkas ühe kriipsu asemel ilutsema kaks või kahe kriipsu asemel kolm. Nojah-noh, mis seal salata – muinasjutuprints oli algusest peale sportlikus mõttes andekas.

Aga ega keegi seda eriti väga ei näinud. Isa Jaanil olid võibolla mõned lootused, aga ta lasi poisil olla. Poiss sisustas oma vaba aja koos minu ja sõpradega, kolades mööda metsi ning ehitades onne. Kunagi viienda klassi paiku tuli meile uus kehalise kasvatuse õpetaja, kes tegi meile, Vana-Vigala poistele, esimese PÄRIS trenni. Korvpall, otseloomulikult! Sel ajal elas terve Eesti korvpalli-Kalevi eduloole kaasa. Üheks motivatsioonipaketiks olid ka külastused Tallinnasse, Kalevi spordihalli. Ma kindlasti ei alahindaks neid emotsioonipauke muinasjutuprintsi arenguteel. Aga neist külaskäikudest oli abi kogu Vana-Vigala kossutiimile – Rapla rajooni põhikoolide võistlustel olime me tollal ikkagi kuratlikult surmavad ja seda peamiselt duhhi pealt. Me olimegi üks sada protsenti korvpallile elav punt, muinasjutuprints Gerd nende seas....

Meenub üks jaanuarihommik aastast 1991, vist oli laupäev ja hommikune trenniminek; meie väike Jaama delegatsioon sammumas mööda kahekildist rada, ise samal ajal täiest kõrist üürates „LIETUVA! LIETUVA!”. Meil Jaama poisikestel oli nutt kurgus, sest ajad olid ärevad ja Leedu vajas toetamist, samas trenn tegemist. Aga me saime neist aegadest omamoodi aru ja elasime oma armastust, viha ja lootust välja „Lietuva” karjudes ning hiljem trennis rassides.

Umbes seitsmenda klassi paiku tuli ärev sõnum, et meie esitsenter käis Tallinnas TSIKi (Tallinna Spordiinternatkooli) katsetel. Muinasjutuprints Kanter üritas meist lahkuda! Õnneks TSIKi otsustajapersoonid ei tabanud korvpallitalendi täit palet ning sellega tehti suurejooneline kingitus Eesti kergejõustikumaastikule ja Eesti rahvale üleüldiselt. Kanter jäi sõprade rõõmuks Vigalasse. Arvan, et Kanter oleks puhtalt oma tahtejõuga murdnud end korvpallurina lõpuks Eesti koondise ääremängijaks, aga kogu respekti juures, ei enamat. Tema lõplik visioon NBAst jäänuks ikkagi vist pisut kaugele...

Pärnu-Jaagupi keskkoolis jätkusid – nüüd juba minu pinginaabri – sportlikud tuhinad algselt endiselt kooli korvpallimeeskonnas, kohast, kust mina olin ennast oma puudulike oskuste tõttu esimese hooaja lõpuks distantseerinud. Muinasjutuprints Kanter müras edasi. Okei, NBA-pallurina ta ilmselt ennast enam ei näinud, aga midagi pidi ju tegema.