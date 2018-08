Kaugushüppaja Ksenija Balta tegi Berliinis toimuval EMil hooaja avastardi ja pääses laupäevasele lõppvõistlusele. Avakatsel sai Balta kirja 6.54, teisel katsel 6.63. Kolmandaks hüppeks polnud enam vajadust.

„Alguses arvasin, et 6.54 võiks viia edasipääsu piirile. Kui teise grupi tulemusi vaatasin, sain aru, et 6.60 miinimum,“ rääkis Balta vahetult pärast kvalifikatsiooni.

Finaali osalejate nimekiri. (Kuvatõmmis)

Pikalt varbavigastusega maadelnud sportlane tunnistas, et tänane päev läks korda. „Üldiselt olen rahul, sest saime tänavu mõnele tehnilisele nüansile paremini pihta. Selle pealt see tulemus tuli, mulle meeldis! Usun, et pärast maksimaalset pingutust läheb vorm paremaks. Hooaja avavõistlustel on kõik veidi roostes, ka mina. Seega pean rahule jääma,“ arutles ta.

Mingit varu seekord sisse ei jäänud, sest kvalifikatsioon kujunes väga tasavägiseks. „Ma ei saa eelvõistlusi kunagi rahulikult võtta, sest mul pole sellist varu kuskilt võtta. Pean alati nii palju pingutama, kui võimalik. Finaalis on mul psühholoogiliselt juba mõnusam olek,“ rääkis Balta.

Ksenija Balta jäi kvalifikatsiooniga rahule. (AP/Scanpix)

Finaal peetakse laupäeval kell 21.05. Millise eesmärgiga Balta hooaja tähtsamaile hetkele vastu läheb? „Raske on midagi ennustada, aga tahaksin hüpata rohkem kui täna. Ma ei saa öelda, et lähen kindlasti medali peale, sest selleks tuleb end väga palju ületada. 6.85 peaks vähemalt hüppama, sest tüdrukud on tänavu head olnud. Minu asi on end nii kõrgele hüpata kui võimalik. Usun, et keha on laupäevaks vabam ja rohkem toonuses.“