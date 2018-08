Nüüd on arstid ka Lauda probleemi teemal põhjalikumalt sõna võtnud. Nad teatasid, et austerlane suudeti päästa üle noatera.

Praegu Mercedese tiimi ühe juhina tegutseval Laudal tekkisid Ibizal puhkusel viibides gripilaadsed sümptomid ja ta naasis kodumaale. Viinis tehti raske lõikus, kirjutas ajaleht Österreich. Haigla kommenteeris, et operatsioon möödus edukalt.

Nimelt oli doktorite prognoosi kohaselt Laudal jäänud elada vaid paar päeva, kui nad ei saa uut kopsu. Õnneks leiti kops kiiresti, vaatamata sellele, et tavaliselt on ootejärjekord viis päeva.

"Uus kops on väga hästi tööle hakanud," kinnitas austerlasest kirurg Konrad Hötzenecker Autosportile, et lõikus õnnestus. "Siirdatud kops on kõik talitused muretult üle võtnud."

Praegu on Lauda veel haiglas. Tema kopsu sisenev toru eemaldatakse lähiajal ning ta peaks õige pea saama taas muretult hingata ja tavapärast elu jätkata.