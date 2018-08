2019. aasta Euroopa meistrivõistluste valikturniiriks valmistuvad Eesti rahvuskoondised peavad järjekordsed kontrollmängud. Naiskond kohtub võõrsil kolmel korral Kreekaga, meeskond mängib Kalevi Spordihallis Soomega.

Seni on meeste koondis vormi testinud Slovakkia ja kõik kolm mängu võitis Eesti meeskond. Peatreener Gheorghe Cretu sõnul oli siiani treeningtsükli peamine fookus üldfüüsilisel ettevalmistusel, ent nüüd pannakse rohkem rõhku pallitrennidele.

"Me muudame veidi oma treeninguid ja keskendume enam palliga mängule. Ka vastane on kõrgemast klassist. Soome on väga kindla ja stabiilse vastuvõtuga meeskond, see tähendab, et me peame nendes mängudes palju rohkem tööd tegema blokis-kaitses, aga see nõuab väga head füüsilist põhja, nii et päriselt ainult palliplatsile kolida siiski veel ei saa," sõnas peatreener viimaste kontrollkohtumiste eel.