Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo teatas, et tuleval hooajal jätkavad meeskonnas Erik Keedus ja Madis Soodla.

Lõppenud hooaja alguses Kalev/Cramoga kaheaastase lepingu sõlminud Keedus taastub aprillikuus saadud põlvevigastusest ning treenib meeskonna füsioterapeutide valvsa pilgu all, et peagi taas väljakule joosta. Priit Lehismetsa sõnul on Keeduse vigastusest taastumine läinud plaanipäraselt ning suuremaid tagasilööke pole suve jooksul olnud. Kõige positiivsema prognoosi kohaselt võib Keedust taas palliplatsil näha aasta lõpus või uue aasta alguses.

Enne operatsiooniga lõppenud põlvevigastust jõudis Keedus Kalev/Cramo eest platsile joosta 21 VTB Ühisliiga mängus, kus tema keskmiseks saldoks oli 5,3 punkti, 2,8 lauapalli ja 1,4 resultatiivset söötu. Eesti meistrivõistlustel kogunes tema arvele keskmiselt 6,9 silma, 3,5 lauda ja 1,8 resultatiivset söötu.