Kui velotuuri esimesel päeval on Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil kavas 4,8 km pikkune proloog, siis reedel, 24. augustil peetakse stardiga Toompealt ja finišiga Pirital grupisõidu etapp. Suuremad asustatud punktid, mida etapi käigus läbitakse on Kostivere, Raasiku, Peningi, Pikavere ja Ravila. Tallinnast välja ja Tallinnasse sisse liigutakse Vana-Narva maantee ning Saha-Loo tee kaudu.

Etapp võib pakkuda ka kahte väga ootamatut üllatust. Kaks korda ületatakse raudtee ülesõidukohti, kus ratturid võivad jääda rongi taha. Ülesõidukohad on trassil kilomeetritel 30,7 ja 91,5. Kas rongide graafik kattub ratturite omaga? Vaevalt, et ka kõigevägevam hetkel teab.

„Tõepoolest, oht reisirongiga kohtuda on mõlemal juhul, nii minnes kui tulles Raasikul täiesti olemas,” lahkas teemat velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar. „Käisin ja mõõtsin ära: tõkkepuu langemisest kuni uuesti tõusmiseni on vahe üks minut. Minnes, kui lõpuni jääb veel 120 km pole see liiga suur traagika, meil on seda varemgi juhtunud, aga tagasitulles, kui lõpuni jääb 60 km, võib see minut kellegi lõpuni eest ära päästa. Teadmiseks - raudtee tõkkepuu taha jäämist peetakse rattamaailmas üsna tavaliseks juhtumiks ning üle raudtee pääsenut seisma ega ootama ei panda.”

Kaks nädalat enne velotuuri algust on lõplikult paika saanud ka osalevate meeskondade arv. Starti tuleb 21 tiimi, mis on registreeritud 16nes erinevas riigis.

Kolme võistkonnaga on väljas Leedu (rahvuskoondis, profiklubi Staki Technorama ja amatöörklubi Top Team Cycling), kahe võistkonnaga Eesti (rahvuskoondis ja amatöörklubi Cycling Tartu), Poola (profiklubid Voster ATS ja Hurom) ning Läti (rahvuskoondis ja amatöörklubi Evelo).

Lisaks on võistkondade lõikes riikidest esindatud USA, Kasahstan, Serbia, Norra, Rootsi, Soome, Saksamaa, Türgi, Ukraina, Valgevene, Holland ja Mongoolia.