Astronoomiaprofessor pöördub daami poole, kes on observatooriumisse ekskursioonile tulnud: "Kas minu selgitused maailmaruumi ehituse kohta olid teile arusaadavad või on teil küsimusi?" "Kõik on arusaadav, sest teie selgitus oli väga põhjalik," vastab daam. "Ma saanud ainult päris hästi sellest aru, kumba on teil kergem korraldada: kas päikese- või kuuvarjutust?"