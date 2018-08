Inglismaa jalgpalliklubi Arsenali suurim aktsionär Stan Kroenke tegi 670 miljoni euro suuruse pakkumise, et osta ära kogu jalgpalliklubi, kirjutab CNN.

Kroenke, kellele kuulub läbi oma ettevõtte KSE hetkel 67% klubi aktsiatest, tahab endale saada ka ülejäänud osaluse. 30% kuulub hetkel Vene miljardärile Alisher Usmanovile ja tema firmale Red and White Securities.

"KSE ambitsioon klubi jaoks on võistelda järjepidevalt Premier League'i ja Champions League'i eest," seisis KSE avalduses. Klubi fännid ei ole siiski rahul. Arsenali fännirühmitus AST teatab, et Põhja-Londoni klubi jaoks on tegu kohutava päevaga. "Kõige hullem on see, et Kroenke plaanid sunniviisiliselt osta Arsenali fännide osaluse. AST on täielikult selle ülevõtmise vastu"

Arsenali fännid hoiavad üleval plakatit, kus sõimatakse Stani vereimejaks ja nõutakse tema lahkumist. (Reuters/Scanpix)

Arsenal pole ainuke spordimeeskond, kus Kroenkel osalus on. Miljardärile kuuluvad ka Ameerika jalgpalli klubi Los Angeles Rams, NBA Denver Nuggets, jäähokiliiga NHLi tiim Colorado Avalanche ja jalgpalliliiga MLS läänekonverentsis mängiv Colorado Rapids.