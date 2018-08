Peatreener Pochettino polnud erinevalt Jose Mourinhost klubi peale pahane, et mängijaid osta ei suudetud. "Meil on väga hea koosseis suurepäraste mängijatega ja raske on pallureid lisada," lausus hispaanlane.

"Asi pole kellegi juurde toomisest, sest mängijate soetamine on moes. Vastab tõele, et meie sihtmärgid on alati samad kui Manchester Unitedil, Manchester Cityl või Madridi Realil, aga erinevatel põhjustel me ei suutnud seda saavutada," lisas Poccetino. "Ma pole mures, ma pole kurb, olen õnnelik. Meie eesmärk oli parimaid mängijaid hoida ja me saavutasime selle."

"Pole põhjust koosseisu mitte usaldada ja klubisse ning sellesse, mis teeme uskuda," sõnas Tottenhami juhendaja, kellest on nii mõndagi õppida Manchester Unitedi peatreeneril Jose Mourinhol, kes terve üleminekuakna jooksul kurtis, et klubi mängijaid ei osta ja avaldas korduvalt rahulolematust praeguse meeskonna ja mängijate suhtes.