Õhujõudude ohvitser koostab ilmateadet suure hulga teadusliku informatsiooni põhjal, mis on saadud satelliitidelt, sondidelt, radaritelt ja jumal teab veel millelt.

"Hmm," ütleb ta viimaks kaalukalt oma paarimehele, "näib, et hakkab sadama."

"Miks sa seda arvad?" küsib teine.

"Sellepärast," vastab esimene ohvitser ikka veel pabereid lapates, "et mu konnasilmad valutavad!"