„Päike tõuseb homme ikka üles ja mina samamoodi,“ kõlas Rasmus Mägi vastus küsimusele, kas ta on pettunud? Berliini EMi 400 m tõkkejooksu finaali lõpetas ta hooaja tippmargi 48,75ga kuuendal kohal. Medalid läksid Karsten Warholmile (47,64), Yasmani Copellole (47,81) ja Thomas Barrile (48,31).

„Sellest võimalusest on natukene kahju. Oli hea kiire jooks, kus tahtnuks isegi parem olla. Kadestan Barri, kes sai kaheksandal rajal ilma segajateta joosta. Samas on parimad ikkagi need, kes oludega efektiivsemalt kohanevad,“ jätkas 2014. aasta Zürichi EMi hõbedamees.

Mägi sõnul lõi rütmi sassi kõrvalrajalt tulnud Copello, kes väga kiiresti eestlase kõrvale jõudis. „Enda kohta sain normaalse reaktsiooni, aga Copello väga kiire algus tuli suurema üllatusena, kui ma arvasin. Warholmi kiire algus oli teada ja sinna ma oma tähelepanu ega energiat ei raisanud. Siserajalt tulnud Copello lõi liiga varajases staadiumis asjad natukene paigast ära,“ selgitas Mägi. „Kogu ülejäänud jooks oli natuke hapu, asjad polnud enam nii, nagu ma plaanisin. Lõpuks pakkus Copello Warholmile väga tugevat konkurentsi.“