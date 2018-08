Tagantjärele targana võib öelda, et odaviskaja Magnus Kirt kindlustas EMil pronksmedali juba esimese katsega, kuid ta ei uskunud, et 85.96st piisab poodiumile astumiseks.

"Väga hea, et ma esimese katsega tulemuse kirja sain," rääkis 28aastane sportlane. "Arvasin, et sellest medaliks ei piisa. Uskusin, et medali hind on 88-89 meetrit. Otsisin kogu võistluse hoojooksu rütmi, päris õiget ei leidnudki. Eks siin oli kõigil raske."

Lõpp hea, kõik hea. "See on mu esimene medal ja väga tähtis medal. Selle eest olen tänulik paljudele abilistele. Eriti kolmele treeneritebrigaadi liikmele (Heiko Väät, Indrek Tustit ja Marek Vister - toim). Kindlasti olen tänulik ka perekonnale."

Kirt oli üks kolmest Eesti koondise medalilootusest. "Eks mingil määral ma neid pingeid tundsin, aga üritasin sellele mitte mõelda, muidu ma poleks seda pronksi võitnud," lausus ta.