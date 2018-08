Kaur Kivistik saavutas Berliini Euroopa meistrivõistluste 3000 m takistusjooksus üheksanda koha. Päris rahule ta tänase etteastega ei jäänud, kuid siiski lahkub mees Saksamaalt ajaloolise saavutusega – kvalifikatsioonis ületas Kivistik 47 aastat püsinud Eesti rekordi. Uus tippmark on 2.28,84.

Finaali järel valdasid Kivistikku kahetised tunded. „Enne võistlus arvasin, et kümne hulka tulles võib öelda, et läks väga hästi. Nüüd on tunded natukene kahetised, sest eeljooks üllatas ja lootsin finaalist veidi rohkemat,“ arutles Kivistik, kes kahe aasta eest sai Amsterdami EMil seitsmenda koha.

Täna märgiti tema ajaks 8.40,32. „Ei osanud oodata, et jooksu algus nii aeglane on. Raske oli positsiooni valida ja tehniliselt ongi takistust aeglase tempoga keerulisem joosta. Mida pikem mees oled, seda kurnavam see on,“ selgitas ta.