Põgus meenutus eilsest võistlusõhtust:



While we get set for NINE gold medals in the athletics tonight, why not catch up on the SIX from last night



🇳🇴🇫🇷🇩🇪🇧🇾🇬🇷🇹🇷 all celebrated success at the Olympic Stadium #EC2018 pic.twitter.com/dFokc7g3ap