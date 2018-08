VASARAHEIDE

Vasaraheite esimene grupp on lõpetanud. Kvalifikatsiooninormi 70.00 täitsid vaid kaks naist. Näiteks kuuenda koha tulemus oli siin grupis 67.97. Tuletame meelde, et kahe grupi peale pääsevad edasi normitäitjad ning kokku (vähemalt) 12 sportlast. Orel on tänavu heitnud 69.68 ning sellest peaks tänavu finaali pääsemiseks igal juhul piisama! Kuidas eestlannal läheb, saame teada juba varsti.