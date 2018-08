Esmalt tuleb ikka natukene kiita meie jalgpalliasjamehi, kes suutsid megatähelepanu pälviva hooajaeelse jalgpallipeo siia tuua. Seda vaatamata sellele, et Eesti esindusstaadion on siiski suhteliselt tilluke.

Lilleküla staadionil on ametlike paberite järgi maksimaalselt 14 405 istekohta, lisaks VIP loožide kohad. Maailmajalgpalli mõistes selline pigem „külastaadion“ ju! Aga Real ja Atletico tulevad ja mängivad ning loodetavasti pakuvad palju kirge ja silmailu.

Kiire pilk Supercupi ajalukku ütleb seda, et alates loomisest 1972. aastal kuni 1998. aastani toimus Supercup home and away süsteemis, seejärel kuni 2012. aastani Monaco Stade Louis II staadionil. Pärast seda otsustas UEFA, et sarnaselt Meistrite liiga finaaliga hakatakse ka Supercupi pidama erinevates Euroopa linnades ja õige ka.

Supercupi mänge on peetud ka päris suurtel ja võimsatel staadionitel, aga mahutavuselt väikseima koha peale võistleb Lilleküla staadioniga hoopis ühe Belgia klubi oma. 1988. aastal sai Supercupi mõnevõrra üllatuslikult enda valdusesse Mechelen, kes kahe mängu kokkuvõttes oli 3:1 parem „suurest vennast“ PSV Eindhovenist. Ja selle Mecheleni kodustaadion mahutab pisut üle 16 ja poole tuhande pealtvaataja. Teine asi on, et seda 30 aastat tagust mängu käis küll jälgimas ainult 7000 silmapaari.