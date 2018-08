Eesti jalgpalliklubidel jäi (taas) seljataha kohutav hooaeg eurosarjades. Neljast meeskonnast ei suutnud kahe mängu kokkuvõttes vastast alistada mitte ükski. Miks?

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ütles Soccernetile, et see on seotud meie kõrgliiga tasemega ning vutiliit proovib siin omaltpoolt teha kõik, et tase oleks ühtlasem. Esimene siht on lähiaastatel muuta koduliiga täisprofessionaalseks, kuid ka see ei pruugi olla päästev võluvits.

"Mõistagi pole täisprofessionaalne liiga üksi mingi imerelv, vaid selle liigas sees peavad olema ka professionaalselt toimivad kompetentselt juhitud klubid," sõnas Pohlak. "Usun, et läbi solidaarsusmehhanismide kasvav konkurents motiveerib klubisid ka oma jalgpallilisi teadmisi arendama."

Lisaks tuleb tippklubidel tõsiselt peeglisse vaadata. "Viitan sellele, et meie tippklubid ei tegele piisavalt kohalike andekamate mängijate teadliku arendamisega tippjalgpalluriteks, ometi on see reaalseim tee nii klubide sportliku kui ka majandusliku eduni. Liigasse ja eelkõige selle tippklubide põhikoosseisu jõudvate kohalike mängijate hulk on väike ja paljud anded jäävadki jalgpalli jaoks avamata," teatas Pohlak.