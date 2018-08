Mullu Fordiga kihutanud Tänak teenis Saksamaalt võidu. Toona tõi eelkõige edu kavalus, sest konkurente edestas meie mees rehvivalikuga. Tänavu tuleb samuti tähelepanelik olla.

"Peame ilmaennustusel silma peal hoidma, sest eelmisel aastal tõi meile rehvivalik suurt edu," arutles Tänak ning lisas: "Toyota Yaris on asfaldil end heast küljest näidanud ning usun, et suudame kõrgete kohtade eest võidelda. Tunneme end enesekindlalt."