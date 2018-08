Alates tänasest saab spordikanal Viasat Sport Baltic endale kogu Baltikumis uue visuaalse identiteedi ja nime TVPlay Sports. Baltimaade juhtiv spordikanali jätkab spordi tippsündmuste kajastamist HD-kvaliteedis, kuid lisandumas on ka uusi ülekandeõigusi.

Käesolev aasta on All Media Balticsil muudatuste aasta ning ainsale vaid spordile pühendatud kanalile Viasat Sport Baltic uue visuaalse identiteedi loomine on osa sellest. Kui Viasat Sport Baltic oli Baltikumi populaarseim spordikanal, siis nüüd on eesmärgiks antud liidripositsiooni veelgi tugevdada. Algaval spordihooajal toob TVPlay Sports televaatajani üle 1300 populaarseima spordisündmuse üle maailma, mis tähendab rohkem kui 3200 tundi adrenaliinirohkeid spordiülekandeid.

TVPlay Sportsi sisujuht Kalev Kruus: "10. augustil vahetus telerites Viasat Sport Balticu logo TVPlay Sportsi vastu, mis tähistab mõnes mõttes uue ajastu algust. TVPlay Sports toob spordisõpradeni peagi algava Inglise jalgpalli kõrgliiga uue hooaja ning otseloomulikult ka Tallinnas toimuva UEFA Superkarika, kus vastamisi lähevad Real Madrid ja Atletico Madrid. Sügisel on aga plaanis täiendada TVPlay Sportsi kommentaatorite ridu. Hakkame tegema koostööd vene keelt kõnelevate spordiekspertidega, et jõuda veelgi suurema hulga spordisõpradeni."

TVPlay Sportsi olulisemate edastusõiguste hulka kuuluvad jalgpalli UEFA Meistrite liiga, Euroopa liiga, Rahvuste liiga, Inglismaa kõrgliiga Premier League, FA Cupi, DFB Pokal, profipoksiturniir WBSS, FIBA Eurobasketi meeste ja naiste mängud, 2019. aasta korvpalli MM-i kvalifikatsioonimängud, korvpalli Turkish Airlines Euroliiga, jäähoki profiliigat KHL, ragbi Kuue Rahvuse Karikas, Euroopa käsipalli meistrivõistlused ja IndyCar.