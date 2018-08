Peamiselt pakkusid sportlasele rõõmu kaks asja: Orel ületas eelmise aasta Londoni MMi koha (18.) ja saatis vasara 67 meetri joone taha. „Emotsioon on täiesti okei. Siia võistlusele pääsemiseks pidin arenguhüppe tegema, ka kvalfikatsioon oli väga tugeva tasemega. Koht tuli lõpuks kõrgem kui MMil ja vasaraheide on Euroopa ala,“ rääkis ta pärast võistlust.

„Ei saa öelda, et edasipääs lähedal oli. Tase oli kõigi aegade tugevaim. Siin räägime ikkagi EMist – ei loe, et ma kuskil mujal 68 meetri lõppu suudan heita. Minu tase ongi selline, et tuleb riskida. Pole mõtet oodata. Üldpildis tegin sammu edasi – ootan juba järgmise aasta Doha MMi.“