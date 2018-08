Saksamaa jalgrattaspordi legendi, 1997. aasta Tour de France´i võitjat, Jan Ullrichi süüdistatakse rünnakus prostituudi vastu.

BBC andmetel on Ullrich praegu politseis vahi all ning juhtunut uuritakse. Väidetavalt oli rattalegend kuritöö sooritamise ajal alkoholi ja uimastite mõju all.

Politsei andmetel toimus kõnealune juhtum luksushotellis. Ullrich vaidles eskorttüdrukuga ning tungis talle füüsiliselt kallale.