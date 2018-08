Klopi vastus Liverpool Echo vahendusel : "Kuulsin, et vaja on rohkem õnne (naerab). Keegi andis mulle kõige õnnetuma tiimi... peame olema järjepidavamad, teame seda. Peame õigetel momentidel olema täpsemad ja agressiivsemad. Suudame kõiges juurde panna. Nii kaitses kui ka rünnakul.

Küsisite vahest City'ga, meil pole nendega midagi teha. Eelmisel aastal saime neilt kolm punkti ja nemad meilt kolm, kaotasime tiitli teistes mängudes. Tuleb kõik ülejäänud matši võita, siis on asi korras, aga see on keeruline ülesanne.

Lahing ei käi ainult nii-öelda suure kuuiku (Man United, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham - M.T.) vahel. Wolves, Fulham, Everton... paljud klubid on ambitsioonikad. Me ei saa minna nende koju ja lihtsalt võita, sest oleme Liverpool. See on kõigi jaoks keeruline. Ma ei mõtle üleliia sellele, mida tegema peame. Tegin seda hooaja eel, aga nüüd peame olema meistrivõistluste lainel.

Meie plaan on hüpata vette ja sukelduda kuniks hapnikku jätkub. Tean, et paljud ütlevad, et olime üleminekuturul nii aktiivsed. See käib asja juurde, aga ei otsusta midagi.

Tahame olla Inglismaa meistrid, see on juba aastaid selge, aga kuidas saaksime seda öelda? Aga Man United ja teised?

Manchester City on meister. Nad ei kaotanud ühtki mängijat, aga ostsid [Riyad] Mahrezi. See ei tee neid nõrgemaks. Nägime nende [treening]mängu Chelseaga, mõlemad tegid muljetavaldava partii. Chelsea oli vaatamata keerulisele hooaja ettevalmistusele heas vormis, City samuti.

Nad on tipptasemel. Meie oleme endiselt Rocky Balboa, mitte Ivan Drago. Tahame rohkemat, võidelda rohkem. Selline peab olema meie suhtumine. Jah, pääsesime eelmisele hooajal finaalidesse, kuid ei võitnud midagi. Aga kui uuesti sinna jõuame, siis peaksime püüdma võita.

Liigaga on sama asi. Kui jõuame Meistrite liiga alagrupiturniirile (vaja on läbida play-off ring - M.T.), oli see õnnestumine. Samas oli ikka kaks kohta, teine ja kolmas, mis olnuks paremad kui neljas. Nii on.

Me võime rääkida, aga see oleks nagu teadlaste, kes pole proovinud, kas asi päriselt töötab, loba.

Peame olema nagu Rocky."