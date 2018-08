„Kui sportlane ei võida medalit, on ta alati pettunud,“ ütles Maicel Uibo enne EMi kümnevõistlust. Kergitasin veidi kulmu ja tõin välja konkreetse Eesti sportlase nime, kes ei jõua ka tohutu eneseületuse juures Berliinis medalile. Kas tema ei võiks rahul olla näiteks isikliku rekordiga?

Uibo jäi endale kindlaks: „Ka need, kel pole reaalset võimalust, püüdlevad sisimas medalite poole. Lõplikku rahulolu ei saa ilma medalita tekkida.“ Kümnevõistleja ise liikus Berliinis pronksi suunas, kuid pidi vigastuse tõttu katkestama. Tema võistluse eel öeldud sõnad jäid aga natukene kummitama. Kas tõesti ei saa juubeldada elu parima võistluse puhul?

Järgnevatel päevadel kinnitasid mitmed Eesti sportlased, et jäid enda etteastega rahule. Selgub, et Uibo loogika ei klappinud: medal jäi eelmainitutest kaugele. Mingil tasandil koorub omamoodi põnevalt välja põhjus, miks Maicel Uibo on sise-MMi pronksimees, aga paljud teised Eesti kergejõustiklased ei ole. Sporti saabki enda jaoks väga erineval viisil lahti mõtestada, aga need, kes poodiumile tõusevad, on heas mõttes primitiivid – tiitlivõistlustel loeb ainult medal!