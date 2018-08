Tõrvast pärit odaviskaja Magnus Kirt tõusis Berliinis kergejõustiku EMi peaalal üheks võtmetegelaseks ja napsas lõvikoopas 85.96ga pronksmedali. Sakslaste stsenaariumi kohaselt pidi kolmikvõit kuuluma võõrustajatele. „Ütlesin juba enne EMi, et sakslasi on nende kodus väga keeruline võita. Kõik kolm on tänavu 90-meetri-mehed. Selles mõttes on tulemus lahe,“ räägib 28aastane sportlane.