Berliini EMi seitsmevõistluses 6060 punktiga 12. koha saanud Grit Šadeiko murekohaks kerkis taas kaugushüpe. Kahe üleastutud katse järel läks protokolli 5.90, isiklik rekord on aga 6.35.

Kaugushüppe ebaõnnestumist ei tahtnud Šadeiko veel analüüsida: „Mul on vaja sellele pikemalt mõelda. Ei suuda esimese hooga ühtegi adekvaatset põhjendust ega vastust anda.“



Hingele tõi veidi palsamit odavise, kus kirja läks igati korralik 48.11. „Sellega jäin rahule. Polnud pikka aega head odakaart kätte saanud,“ ütles ta. Seitsme ala järel jäi Šadeiko oma nimel olevale Eesti rekordile (6280) alla 220 punktiga. Tippmargi parandusega võinuks püüda kohta esikümnes.



Mari Klaup-McColl tunnistas juba avapäeva järel, et polnud kuumusega võistlemiseks valmis. Teisel päeval püüdis ta punkte tagasi võita, kuid sai kaugushüppes nulli. Odaviskes vigastas Klaup-McColl õlga ja jättis võistluse pooleli.

Euroopa meistriks krooniti belglanna Nafissatou Thiam, kes kogus 6816 punkti. Võimsa tulemusega sai ta maha odaviskes, kus kirja läks 57.91. Hõbemedali võitis britt Katarina Johnson-Thompson uue isikliku rekordiga 6759 silma, pronks jääb Carolin Schäferiga Saksamaale (6602).

🥇 2016 Olympics

🥇 2017 World Championships

🥇 2018 European Championships



Nafissatou Thiam completes the set of major outdoor heptathlon titles at the age of 23.#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/esbUMCv9oY