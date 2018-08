Karjääri viimasel tiitlivõistlusel viienda koha saanud Gerd Kanter jõudis ööl vastu laupäeva Berliini EMilt tagasi kodumaale. Tallinna lennujaamas tervitati olümpiavõitjat isuäratava tordiga.

Kuigi suures plaanis on Kanteri karjäär läbi, ei luba ta endale lõdvaks laskmist. Tordilõiku ta endale ei keela, aga 13. septembril Tallinnas peetaval lahkumisvõistlusel tuleb heas vormis olla.

"Vaevalt, et ma terve tordi jõuan üksinda ära süüa, aga magus on mulle alati meeldinud. Arvan, et maitseb igal juhul hästi. Aga 13. septembrini on veel kuu aega jäänud ja eesmärke on veel piisavalt, mida püüda. Tahaks lahkumisetendusel väärika kaarega lõpetada," rääkis Kanter.