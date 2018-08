Magnus Kirdi EM-pronksist kuulub üsna suur tükk tema lapsepõlvesõbrale Marek Visterile, kes on nii odaviskaja juhendaja kui ka treeningukaaslane.

„Loodan ja usun, et see on esimene vaheetapp,“ räägib Vister. „Kirkamad medalid peaksid veel tulema. Liigume altpoolt üles. Magnuse areng on olnud loogiline. Ta pole sähvatanud, vaid on samm-sammult edasi läinud. EMi pronks on suure töö tulemus.“

Visteri sõnul esitab Kirt trennis abilistele suuri nõudmisi ja kompab piire. „Kui tahad tipus olla ja konkureerida maailma parimatega, siis teisiti ei saa. Võib-olla neile, kes on Magnusega treeninguprotsessis kokku puutunud, tundub ta ebameeldiv sportlane. Tavaelus on ta tore inimene. Samas arvan, et kui me poleks iga päev kokku puutunud, oleks Magnus end juba ammu üle treeninud. Suutsin teda takistada ja olen selle üle õnnelik.“

Vajadusel kehastub Vister piksevardaks. „Suusõnalist ütlemist on meil ikka. Trennis olen mitu korda saanud enda pihta teravaid noote. Mõtlen, miks ta nii ütles. Üritan mõista. Magnus võib üle keeda, mina üritan selliste asjadega mitte kaasa minna. Kuid vajadusel ütlen vastu, ei lase end ära suruda. Pärast anname teineteisele sõbralikult kätt ja mõistame, et treening tuli kasuks.“

Visteri hinnangul tuleb valitud teel samamoodi jätkata. „Mõned inimesed on meie treeninguid kritiseerinud, aga EMi pronks näitas, et meie põhimõtted toimivad. Magnus on osanud enda ümber valida õigeid inimesi.“