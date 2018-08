Berliinis peetava kergejõustiku EMi korraldajad teatasid, et käimisraja lähedal avastati gaasileke. Midagi hullu lahti ei olnud, aga naiste 20 km distants lükati ligi kahe tunni võrra edasi.

Naiste võistlus pidi Eesti aja järgi algama kell 10.05, meeste sama distantsi algusajaks oli märgitud 11.55. Korraldajate otsuse järgi alustavad mehed ja naised võistlust kell 11.55 ja läbivad trassi koos. Starti tuleb 28 naist ja 30 meest.

The Fire Brigade is checking the smell of gas in the vicinity of the race walk course as a matter of standard procedure and so the competition is delayed. More information to follow. #Berlin2018 #EC2018 #TheMoment