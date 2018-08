Soome kergejõustikuajakirjanik Tapani Salo ütles Iltalehtis ilmunud intervjuus, et Soome kergejõustik on võrreldes naabermaadega kõige viletsamas seisus. Seda näitab ka medalitabel.

Norral on kaks kulda, Rootsil hõbe ja pronks ning isegi Eestil on ette näidata Magnus Kirdi pronksmedal odaviskes, rõhutas ajaleht. Soome parim koht on tulnud samuti odaviskes, kus Antti Ruuskanen lõpetas kuuendana.

"Norra suudab sportlasi Euroopa tippu viia, aga meil ei toimi mitte midagi," lausus Salo ja tõstis esile Norra tippspordi eest vastutavat Olympiatoppenit.

"See on väga kõva organisatsioon, kindlasti üks Lääne-Euroopa paremaid," sõnas ta.