Tšiili vahetab plaanide järgi välja Korsika ralli. Prantsusmaale kuuluvale saarele on kulukas reisida nii tiimidel kui ka pealtvaatajatel, seetõttu jääb Korsika ralli külastatavus teistele etappidele alla. Sarnaselt Argentiina ja Mehhikoga on aga Tšiilis rallisport äärmiselt populaarne. Pealegi jäi FIA apriliis peetud Tšiili prooviralliga igati rahule.

Rahvusvahelise autoliidu FIA kalendri esimeses tööversioonis ongi Jaapan koos teise uue tulija Tšiiliga sees. Tõenäosus, et mõlemale antakse roheline tuli, on suur, vahendas väljaanne Al Volante Jaapani meediat.

Toyota korporatsiooni ja motospordiharu president Akio Toyoda rääkis juuli lõpus peetud Soome ralli ajal korduvalt, et Jaapani MM-etapp võiks WRC-sarja kalendris olla juba 2019. aastal.

Võimalik, et Jaapanile peab ruumi tegema kas Saksamaa või Austraalia. Samas pole välistatud, et alles jäävad mõlemad etapid. Suurem väljakukkumise oht on Jaapani meedia andmetel Saksamaal.