Vaid 17aastane Norra keskmaajooksja Jakob Ingebrigtsen tuli eile läbi aegade noorimaks jooksualade Euroopa meistriks. Norralane oli parim 1500 meetri jooksus, muuhulgas näitas ta kandu ka tituleeritumatele vendadele Henrikule ja Filipile. Jakob Ingebrigtsen oli jooksu teises pooles kogu aeg esikohal ja suutis hoolimata konkurentide pingutustest lõpuni vastu pidada. Teise koha sai poolaka Marcin Lewandowski ja kolmanda britt Jake Wightman. Esikolmikut lahutas 15 sajandikku. "Päris uskumatu, et ta võitis. Kurat, ta on 17aastane!" hõiskas jooksuvendade isa ja treener Gjert Ingebrigtsen Norra rahvusringhääligu vahendusel.

"Ta juhtis 600 meetrit ja jooksis lihtsalt teistelt eest ära. See on hullumeelne. Ta on uskumatu poiss, aga olen ikkagi üllatunud," lisas ta.

Eilne päevakangelane Jakob ütles, et talle tuli vahepealne suur edu üllatusena ja vahepeal arvas ta, et on eelviimasel, mitte viimasel ringil. Saavutus jõudis talle pärale umbes minut pärast finišit, enne juubeldama hakkamist käis ta ringi üsna apaatse näoga. Ingebrigtsenid on neljast viimasest 1500 meetri jooksu EM-kullast võitnud kolm. 2012. aastal oli Helsingis parim Henrik (27), 2016. aastal Amsterdamis aga Filip (25). Seekord pidi Henrik leppima neljanda kohaga, favoriidina starti läinud Filip sai 12. koha ja ta edestas finaalis ainult ühte konkurenti.