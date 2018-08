Mullu Londonis toimunud kergejõustiku MMil sõlmisid kümnevõistlejad Karl Robert Saluri ja Janek Õiglane kihlveo – see, kes saab lõpuks kehvema koha, ostab teisele kilo sõõrikuid. Homme Berliini EMi maratonil startivatel Roman Fostil ja Tiidrek Nurmel sarnast plaani pole.

„Kui nii hakata mõtlema, siis äkki ma ei viitsiks väga Romaniga suhelda ega teda aidata. Praegu istume siin ja mõtleme koos, mida annaks paremini teha,“ arutleb Nurme. Fosti lisab: „Eestis on küll üks konkurent, keda huvitab ainult Eesti meistrivõistlustel medali võitmine ja meie alistamine. Me Tiidrekuga proovime laiemat pilti vaadata ja oma piire nihutada. Proovime jooksmisega Eesti ühiskonnale lisaväärtust anda.“

Nurme toob siiski välja, et kui tõesti 500 m enne finišit koos joostakse, püüab ta igal juhul koondisekaaslasest jagu saada. „Ma ei ütle talle, et mine nüüd sina! Teen, kõik, et teda edestada.“ Fosti nõustub: „Sellisel juhul proovin viimasel sajal meetril oma sprinterivõimeid.“