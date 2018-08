Eesmärk on muuta auto konkurentsivõimelisemaks, et Ogier suudaks tiitliheitluses Hyundai piloodile Thierry Neuville'ile vastu saada.

M-Spordi peavõistlusinseneri Massimo Carriero sõnul on uus aerodünaamikapakett aga alles algus. "See oli meie Fordiga tehtud koostöö esimene vili.. Juba varsti on oodata uusi täiendusi. Töötame ka näiteks mootori ja juhitavuse kallal," ütles ta.

MM-sarja üldarvestuses jääb Ogier Neuville'ist maha 21 punktiga.