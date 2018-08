Kaks arsti ajavad juttu: "Teate, mul oli juhtum, kus patsient kõikide diagnooside põhjal pidi surema juba kümme aastat tagasi, aga elab siiamaani."

"Näete nüüd, et inimene, kui ta väga tahab elada, võib tõestada, et meditsiin on jõuetu."