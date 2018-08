Hispaania jalgpallikoondise ja FC Barcelona keskkaitsja Gerard Pique teatas, et koondisesärgis teda enam mängimas ei näe.

31aastase hispaanlase loobumine koondise esindamisest ei tule ilmselt kellelegi suure üllatusena. Pique on teada-tuntud Kataloonia iseseisvuse toetaja ning teda on seetõttu Hispaania koondise fännid ka vilekooriga kostitanud.

A-koondist esindas keskkaitsja 102 korda. Võideti nii 2010. aasta MM kui ka kaks aastat hiljem toimunud Euroopa meistrivõistlused. "Mul oli EMil ja MMil väga tore, kuid see lugu on lõppenud," lausus Pique. "Loogiline on pärast maailmameistrivõistlusi lõpetada. Rääkisin sellest Luis Enriquele (Barcelona peatreener - toim). Tahan keskenduda Barcelonale."