Kaimar Saag sai jala taas valgeks ning aitas Fääri saarte kõrgliigas koduklubil B36 Torshavn 2:2 viigistada EB/Streymuriga.

EB asus kohtumist pooltunnil juhtima, kuid 30aastane eestlane oli 4 minutit hiljem täpne ning viigistas mänguseisu. Kogu matši kaasa teinud Saagi koduklubi asus teise poolaja alguses ka juhtima, kuid teisel lisaminutil sündis siiski viigivärav.

Kümme vooru enne hooaja lõppu paikneb B36 30 punktiga viiendal kohal, kuid pronksmedal on vaid kolme punkti kaugusel. Kaimar Saag on liigas 17 mänguga löönud 10 väravat ning väravaküttide edetabelis hoiab ta teist kohta. Karikasarjas on tipuründaja skoorinud neli korda.